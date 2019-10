Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrrad sollte gestohlen werden

Bremerhaven (ots)

Buchstäblich noch am seidenen Faden hing ein Fahrrad an einem Pfahl, das am Mittwoch, den 25. September 2019 an der Ecke Hannastraße/ Hopfenstraße gestohlen werden sollte. Jetzt sucht die Polizei (Telefon 953 3321) den Eigentümer. Passanten hatten drei Jugendliche kurz vor 12 Uhr mittags dabei beobachtet, wie sie sich am Rad zu schaffen machten. Einer von ihnen versuchte mit einem Bolzenschneider das Fahrradschloss zu knacken, was ihm auch gelang. Nur die Stoffummantelung des Schlosses hielt das Rad noch am Verkehrszeichen an der Straßenecke. In diesem Moment sprachen die Zeugen die Jugendlichen an, die daraufhin verschwanden. Inzwischen konnten zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche ermittelt werden, die als Tatverdächtige gelten. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung von der Polizei sichergestellt, doch bislang hat sich noch kein Eigentümer gemeldet. Die Ermittler hoffen jetzt, dass der Besitzer sein schwarzes Mountainbike wiedererkennt. Mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis kann er es dann wieder in Empfang nehmen.

