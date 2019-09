POL-Bremerhaven: Medikamente gestohlen

Polizei Bremerhaven

Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Tierarztpraxis in der Theestraße eingebrochen und haben dort unter anderem Medikamente gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 4444) warnt vor einer Anwendung oder Weitergabe der Mittel und bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat. Als eine Angestellte der Praxis am Montagmorgen zur Arbeitsstelle kam, bemerkte sie sofort, dass eingebrochen wurde. Über eine Nebeneingangstür verschafften sich der oder die Täter Zugang zu den Praxisräumen und durchsuchten alle Schränke und Behältnisse. Die Einbrecher nahmen neben etwas Bargeld auch Medikamente mit, die bei Einnahme schwere gesundheitliche Schäden zur Folge haben können. Eines davon könnte bei unsachgemäßer Anwendung sogar tödlich wirken. Es ist an seiner blauen Farbe in einem kleinen versiegelten Fläschchen leicht erkennbar.

