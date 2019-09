Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radvorleger verloren - ein Verletzter, sechs beschädigte Fahrzeuge

Bremerhaven (ots)

Weil zwei Radvorleger auf die Fahrbahn gefallen sind, wurden am vergangenen Freitagabend sechs Fahrzeuge beschädigt. Ein Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr auf der Stresemannstraße, in Höhe der Autohäuser, nahe der Grimsbystraße. Dort lagen die beiden Radvorleger auf der Fahrbahn. Fünf Pkw-Fahrer konnten den Hindernissen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass es zu Beschädigungen an den Reifen und Unterböden der Fahrzeuge kam. Teilweise waren die Autos nicht mehr fahrbereit. Auch ein 53-jähriger Motorradfahrer wurde Opfer bei diesem Unfall. Er stürzte und zog sich Prellungen und Hautabschürfungen zu. Sein Motorrad wurde ebenfalls beschädigt. Die Radvorleger stammen vermutlich von einem Lkw bzw. Anhänger. Sie werden zur Ladungssicherung verwendet. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3164) um Hinweise zum Verursacher des Unfalls.

