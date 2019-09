Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 26-Jähriger bei Einbrüchen überrascht

Bremerhaven (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat am Sonntagnachmittag versucht, in zwei Häusern in Speckenbüttel Beute zu machen. In beiden Fällen wurde er von den Bewohnern überrascht. Zunächst versuchte er in der Könitzer Straße einzubrechen. Mit einem Stein schlug er die Scheibe einer Terrassentür eines Wohnhauses ein. Die Bewohnerin hörte das laute Scheibenklirren und sah nach. Als sie laut an zu schreien fing, flüchtete der Täter. Danach versuchte er in der Timmermannallee an Beute zu gelangen. Er nutzte eine offen stehende Terrassentür, um in die Wohnung eines Hauses zu gelangen. Auch dort wurde er von der anwesenden Familie überrascht. Er musste die bereits eingepackten Wertgegenstände wieder hergeben und seinen Personalausweis vorzeigen - was er auch tat. Als die inzwischen alarmierten Polizeibeamten eintrafen, gelang dem 26-Jährigen jedoch die Flucht in den Park. Da seine Identität feststeht und er der Polizei bereits bekannt ist, können die weiteren Ermittlungen zielgerichtet weitergeführt werden.

