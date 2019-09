Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fledermaus löst Polizeieinsatz aus

Bremerhaven (ots)

Eine Fledermaus war dafür verantwortlich, dass die Polizei in der Nacht zum Montag in die Wurster Straße ausrücken musste. In einem Logistik-Unternehmen wurde der Einbruchsalarm ausgelöst. Zeugen meldeten der Polizei gegen 0.20 Uhr, dass die Alarmanlage an dem Gebäude aktiv war. Das laute Heulen und das Warnlicht waren deutlich wahrnehmbar. Die Polizei rückte an und kontrollierte das Haus. Es stellte sich heraus, dass eine Fledermaus im Inneren umherflog und so den Alarm auslöste. Das kleine Tierchen konnte mit vereinten Kräften zunächst "festgenommen" werden, wurde dann aber unverzüglich wieder in die Freiheit entlassen.

