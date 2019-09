Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorsicht, Rehe auch in der Stadt

Bremerhaven (ots)

Gleich zwei angefahrene Rehe sorgten am 29.09.2019 für Polizeieinsätze. Während ein Tier im Ortsteil Jedutenberg nach dem Zusammenstoß mit einem Auto verendete, setzte das angefahrene Reh im Fischereihafen seinen Weg verletzt fort. Die zuständigen Jagdpächter wurden verständigt.

In der Nacht zum Sonntag war ein 50-jähriger Mann gegen 00.40 Uhr mit seinem Auto in der Frederikshavner Straße unterwegs, als ein Reh unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Während am Auto nur leichter Sachschaden entstand, verstarb das Reh an der Unfallstelle.

Ein ähnlicher Unfall ereilte eine 20-jährige Fahrerin am Sonntag, gegen 05.10 Uhr, in der Straße Am Luneort. Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh entstand auch hier leichter Sachschaden, das offensichtlich verletzte Tier setzte seinen Weg jedoch fort. Derzeit dauern die Ermittlungen zu beiden Verkehrsunfällen an. Die Bremerhavener Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit auch im Stadtrandgebiet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell