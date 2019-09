POL-Bremerhaven: Halskette geraubt

Polizei Bremerhaven

Hinter der großen Kirche wurde am Freitagmorgen ein 80 Jahre alter Mann das Opfer eines Räubers. Der Unbekannte riss dem Mann eine goldene Kette vom Hals. Der 80-Jährige war auf dem Weg zum Einkaufen, als er von einem Mann mit einem Fahrrad angesprochen wurde. Der fragte nach dem Weg, den der 80-Jährige auch bereitwillig erklärte. Zunächst trennten sich die beiden, doch plötzlich stand der Fremde in der Prager Straße wieder vor dem 80-Jährigen. Ohne Vorwarnung griff der Räuber jetzt an die Halskette des 80-Jährigen und riss sie ihm unter großem Kraftaufwand ab. Danach flüchtete der Täter in Richtung Lloydstraße. Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er wurde als südländischer Typ beschrieben, der schwarze, leicht wellige Haare hatte. Der Mann sprach nur sehr gebrochenes Deutsch, trug eine blaue wattierte Jacke mit Kapuze sowie blaue Jeans und hatte ein schwarzes Herrenfahrrad mit einem hohen breiten Lenker bei sich. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet jetzt um weitere Hinweise zur Aufklärung des Falls.

