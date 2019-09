POL-Bremerhaven: Ampel verwechselt

Polizei Bremerhaven

Weil sie eine grüne Ampel falsch gedeutet hatte, fuhr eine 58 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagabend in den Kreuzungsbereich der Langener Landstraße/ Debstedter Weg hinein und verursachte einen Verkehrsunfall. Die Autofahrerin war gegen 19.45 Uhr auf dem Geradeausfahrstreifen der Langener Landstraße in Richtung Langen unterwegs. Sie sah an der Ampel das Grünlicht für Rechtsabbieger, nahm aber fälschlicherweise an, dass sie geradeaus freie Fahrt hätte. So fuhr sie tatsächlich bei Rot in die Kreuzung und stieß mit einem Pkw zusammen, der aus dem Debstedter Weg kam. Dessen 22-jähriger Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden liegt bei über 28.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

