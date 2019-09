Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angebliche Spendensammler festgenommen

Bremerhaven (ots)

Fünf Spendensammler in Clownskostümen und ihr 33 Jahre alter Auftraggeber konnten am Mittwochabend von der Polizei festgenommen werden. Sie verdächtigt den 33-Jährigen und seine "Beauftragten", nicht wie vorgegeben für einen Zirkus gesammelt zu haben. Passanten wiesen die Polizei auf einen Mann hin, der in einem Clowns-Kostüm vor einem Verbrauchermarkt in der Rudloffstraße stand und für einen Zirkus Geld sammelte. Als er überprüft wurde stellte sich heraus, dass er keine Genehmigung zum Spendensammeln vorzeigen konnte. Er gab an, im Auftrag des 33-Jährigen zu sammeln, bei dem das Geld auch abgeliefert würde. Im Zuge weiterer Ermittlungen, konnte die Polizei den 33-Jährigen gegen 19 Uhr an dem Verbrauchermarkt festnehmen. Es stellte sich heraus, dass insgesamt fünf Spendensammler an unterschiedlichen Orten in der Stadt und im umliegenden Landkreis unterwegs waren. Sie alle gaben abends ihr gesammeltes Geld bei dem 33-Jährigen ab. Dafür erhielten sie eine geringfügige Entlohnung. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des 33-Jährigen stießen die Polizeibeamten auf Bargeld im fünfstelligen Bereich, das dort deponiert war. Das wurde sichergestellt. Auch der 33-Jährige konnte keine Sammelgenehmigung vorweisen und eine Nachfrage bei in Frage kommenden Unternehmen ergab, dass kein entsprechender Zirkus momentan eine solche Sammlung durchführt. Die Polizei ermittelt jetzt weiter wegen Betrugs.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell