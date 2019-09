Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Messing, Kupfer und Maschinen gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Haus am Elbinger Platz eingebrochen. In dem Haus finden Sanierungsarbeiten statt. Der oder die Täter haben mit Gewalt die Hauseingangstür aufgebrochen. Das komplette Haus wird saniert, darum wurden in den Räumen Baumaterialien und Werkzeuge deponiert. Die Täter nahmen mehrere Baumaterialien aus Kupfer und Messing mit und ließen auch zwei Bohrmaschinen und ein Radio nicht zurück. Der Schaden beläuft sich auf weit über 1.000 Euro. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell