Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Heckscheibe eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag eine Fahrzeugscheibe in der Käthe-Kollwitz-Straße eingeschlagen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Tat. Die Benutzerin des schwarzen Daimler-Benz der A-Klasse hatte ihren Wagen am Abend zuvor gegen 20 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie ihn am Donnerstagmorgen wieder benutzen wollte, war die Heckscheibe in unzählig viele kleine Teile zersprungen und wies drei Löcher auf. Gestohlen wurde nichts. Jetzt hoffen die Ermittler, dass jemand etwas gesehen oder gehört hat.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell