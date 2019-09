Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Alkoholeinfluss Kontrolle verloren

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Donnerstag in der Hans-Böckler-Straße mit seinem Opel von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen eine Laterne und dann gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und eine Mitfahrerin wurden verletzt. Der 36-Jährige war mit seinem Wagen in Richtung Cherbourger Straße unterwegs, als er die Kontrolle verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte zunächst gegen einen Laternenmast und kam dann an einem Baum auf dem Mittelstreifen zum Stehen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde mit zum Revier genommen, wo ihm eine Blutprobe und sein Führerschein abgenommen wurden.

