Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reisekoffer gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen vergangenen Montagabend und Mittwochmorgen zwei Reisekoffer aus einem Auto in der Friedrichstraße gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Tat. Die Koffer waren in einem abgestellten Opel Agila deponiert. Der oder die Täter haben eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und konnten so die Tür öffnen. Dann nahmen die Unbekannten die Koffer mit und verschwanden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell