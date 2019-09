Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tier erschreckt Autofahrerin

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 25.09.2019 befuhr eine Frau mit ihrem Auto die Daimlerstraße stadteinwärts. Kurz nach Mitternacht huschte plötzlich und unerwartet eine Katze vom nahe gelegenen Bahndamm über die Fahrbahn. Die Autofahrerin erschrak und wollte ausweichen, um das Tier nicht zu überfahren. Dabei geriet die 25-Jährige in voller Fahrt zu weit nach rechts und kollidierte mit einem hier geparkten PKW, der am Fahrbahnrand stand. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf über 6.000 Euro schätzte. Verletzt wurde niemand. Die Katze entkam unerkannt...

