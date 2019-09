Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Linienbus übersehen

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 23.09.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall in Geestemünde. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Georgstraße stadteinwärts. An der Weidestraße wollte der 45-Jährige rechts abbiegen und übersah dabei einen großen Linienbus, der zu diesem Zeitpunkt den rechts neben ihm befindlichen Sonderfahrstreifen in gleicher Fahrrichtung befuhr. Bei der Kollision entstand Sachschaden. Rund 60 Fahrgäste im Bus kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Sie mussten in einem angeforderten Ersatz¬fahrzeug die Fahrt fortsetzen. Es entstand mittlerer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell