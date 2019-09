Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gefährliche Situation beim Arbeiten

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Im Fischereihafen kam es am Mittag des 23.09.2019 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Arbeiter verletzt wurde. Gegen 11.00 Uhr arbeitete ein Mann mit seinem großen Gabelstapler auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Straße Kühlhauskai. Als der 28-Jährige rückwärts vom Gelände in den öffentlichen Verkehrsraum rangierte, kam es zu einer heftigen Kollision mit einem hier gerade vorbeifahrenden Sattelzug. Dabei entstand Sachschaden von über 50.000 Euro. Als der LKW-Fahrer und Unfallzeugen zu dem havarierten Gabelstapler eilten, bot sich ihnen ein schreckliches Bild. Der Gabelstaplerfahrer hing regungslos mit seinem Kopf aus dem Fenster seiner Kabine und war nicht ansprechbar. Gas strömte zischend aus dem Vorratsbehälter am Heck der Arbeitsmaschine. Der Lkw-Fahrer handelte schnell und drehte die Sicherheitsventile zu. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Rettungskräfte waren schnell zur Stelle und mussten erst die Tür des Staplers entfernen, um den Bewusstlosen zu bergen. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg dorthin war der Verletzte bereits wieder ansprechbar.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell