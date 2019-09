Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geburtstagsgeschenke gestohlen

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montag einen grauen Opel an der Ecke Hamburger Straße/ Ibbrigstraße aufgebrochen und Geburtstagsgeschenke für ein Kleinkind gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat. Die Geschenke waren für einen zweijährigen Jungen gedacht und wurden im Auto deponiert. Am Nachmittag stellten die Nutzer des Opels dann fest, dass eine Seitenscheibe mit einem Stein eingeschlagen und die bereits verpackten Geschenke gestohlen wurden.

