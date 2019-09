Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Am Vormittag des 22.09.2019 zeigten 2 Autobesitzer den Diebstahl von diversen persönlichen Sachen bei der Polizei in Geestemünde an. Der eine Autofahrer hatte seinen PKW auf dem Parkplatz vor dem Bad2 in der Schillerstraße abgestellt und war Schwimmen gegangen. Als er gegen 10.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte der 88-Jährige fest, dass in der Zwischenzeit sein PKW auf unbekannte Art und Weise geöffnet wurde. Der unbekannte Täter stahl daraus ein Mobiltelefon, etwas Kleingeld und den Fahrzeugschein. Zur gleichen Zeit zeigte ein anderer Autofahrer am Polizeirevier den Aufbruch seines Cabrios in der Sachsenstraße an. Auch hier wurden diverse persönliche Dinge gestohlen, die sorglos im Fahrzeug zurückgelassen wurden. Noch während die Strafanzeigen am Revier erfasst wurden, kontrollierte ein Streifenwagen der Polizei einen Radfahrer in der Schiffdorfer Chaussee. Der 27-Jährige hatte während der Fahrt telefoniert und sollte überprüft werden. Als der Mann die Polizisten sah, unternahm er einen Fluchtversuch und warf das zuvor benutzte Mobiltelefon weg. In Höhe des Klinikums schnappten sich die Beamten den Verdächtigen. Angeblich wollte der junge Mann am Sonntagmorgen Flaschen sammeln. Bei einer Durchsuchung seines Rucksackes wurde das Diebesgut aus den vorangegangenen Straftaten aufgefunden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell