Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tatverdächtiger verletzt sich

Bremerhaven (ots)

Der Tatverdächtige einer Sachbeschädigung hat sich am Samstag, 21.09.2019, bei der Tat selbst verletzt. Der angetrunkene 29-Jährige hatte nach eigenen Angaben einen Autoreifen mit einem Messer zerstochen und sich dabei eine stark blutende Handverletzung zugezogen. Passanten verständigten die Polizei, die den amtsbekannten Verletzten zunächst in der Goethestraße zur Behandlung an eine RTW-Besatzung übergab.

Wie der Tatverdächtige berichtete, hatte er gegen 19.00 Uhr einen hinteren Reifen eines Autos in der Nähe zerstochen und sich dabei selbst verletzt. Die Streifenwagenbesatzung entdeckte einen derart beschädigten Wagen in der nahe gelegenen Heinrichstraße. Der Angetrunkene unterzog sich freiwillig einem Atemalkoholtest. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell