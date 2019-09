Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann randaliert vor dem Revier

Bremerhaven (ots)

Am 22.09.2019, gegen 04.25 Uhr, erschien eine männliche Person an der Wache Leherheide, klingelte an der Eingangstür und randalierte vor dem Revier. Nachdem der nächtliche Besucher nicht zu beruhigen war, musste er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Nach dem Klingeln wurde der offensichtlich Angetrunkene nach seinem Ansinnen gefragt. Sofort beschimpfte er die Beamten über die Gegensprechanlage. Einen Grund für sein Klingeln nannte der Mann nicht. Wie empfohlen setzte der 29-Jährige nicht seinen Heimweg fort, sondern schmiss sein mitgeführtes Fahrrad auf den Boden und trat gegen den Außenspiegel eines vor dem Revier stehenden Streifenwagens.

Auch im persönlichen Kontakt mit den Polizeibeamten war der Mann nicht zu beruhigen und musste letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Polizeizelle gesperrt werden. Der durch den Tritt angeklappte Spiegel des Streifenwagens ließ sich unbeschädigt wieder zurückklappen.

