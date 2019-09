Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gegen Gartenzaun gefahren

Bremerhaven (ots)

Ein angetrunkener 45-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag, 22.09.2019, in Bremerhaven mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Gartenzaun gekracht. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und konnte von der alarmierten Polizei im Zuge einer sofortigen Fahndung gestellt werden.

Gegen 02.50 Uhr entdeckte eine an der Fahndung beteiligte Streifenwagenbesatzung den Autofahrer an einer roten Ampel in der Pestalozzistraße. Nachdem der Fahrer zunächst nicht auf die Anhalte Signale reagierte, gelang es ihn in der Kistnerstraße zu stoppen. Sofort schlug den Polizisten Alkoholgeruch entgegen und der 45-Jährige hatte deutliche Standprobleme.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest musste nach einigen Fehlversuchen abgebrochen werden. Das Auto wurde sichergestellt und der kooperative Autofahrer schlief nach einer angeordneten Blutentnahme seinen Rausch in einer Polizeizelle aus. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell