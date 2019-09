POL-Bremerhaven: Illegale Müllablagerung

Polizei Bremerhaven

30 alte Autoreifen wurden am Donnerstagnachmittag auf der Luneplate an einem Feldweg entdeckt. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zum Verursacher. Bei einer Kontrolle des Gebiets wurden die alten Autoreifen im Gelände entdeckt, das im Naturschutzgebiet liegt. Bei der letzten Kontrolle am Tag zuvor waren die Reifen noch nicht dort. Offenbar wurden sie mit einem Fahrzeug dorthin transportiert und abgeladen.

