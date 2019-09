Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollerfahrer nach Unfall gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei (Telefon 953 3164) sucht nach einem Motorrollerfahrer, der am Mittwoch, gegen 12.45 Uhr einen Unfall in der Louise-Schröder-Straße verursacht hat. Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Motorroller gegen den abgestellten silberfarbenen VW Polo gefahren ist und Schäden in Höhe von geschätzt 5.000 Euro verursacht hat. Ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, hat der Verursacher die Unfallstelle verlassen. Zeugen haben zum Unfallzeitpunkt vier Jugendliche mit ihren Rollern am Unfallort gesehen. Von ihnen wurde ein Roller weggeschoben und mit ihm ein heller Helm weggetragen. Jetzt hoffen die Ermittler der Polizei auf weitere Zeugenhinweise.

