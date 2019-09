Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bremerhaven (ots)

Am Mittwoch ist In den Vormittagsstunden ein unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Holzhafen eingebrochen. Er erbeutete Bargeld und einige Schmuckstücke. Die Bewohner waren zwischen 7 und 12.20 Uhr aus dem Haus. In dieser Zeit wurden zunächst die Hauseingangstür und danach die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung aufgebrochen. Der oder die Einbrecher durchsuchten das Mobiliar und konnten offenbar unerkannt entkommen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet jetzt um Hinweise von Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben.

