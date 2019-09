Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Blechschäden nach Zusammenstoß

Bremerhaven (ots)

Auf weit über 2.000 Euro wurde der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Rickmersstraße/ Goethestraße entstanden ist. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 29 Jahre alter Opel-Fahrer wollte gegen 17.10 Uhr von der Goethestraße in den Fließverkehr auf die Rickmersstraße einfahren. Dabei hat er den VW eines 39-jährigen nicht gesehen, der in Richtung Hafenstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frontpartien beider Fahrzeuge demoliert wurden.

