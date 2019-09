Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf nasser Fahrbahn weggerutscht

Bremerhaven (ots)

Mit Prellungen für einen 57-jährigen Motorrollerfahrer endete am Mittwochmorgen ein Unfall an der Einmündung Sörlangstraße/ Allmersstraße. Durch den Regen war die gepflasterte Straße sehr rutschig. Ein 25 Jahre alter Autofahrer befuhr gegen 7.15 Uhr die Sörlangstraße und wollte nach links in die Allmersstraße abbiegen. Dabei hat er den von rechts kommenden Rollerfahrer zu spät bemerkt. Der wollte ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und rutschte auf der nassen Fahrbahn weg. Der 57-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sein Motorroller wurde beschädigt.

