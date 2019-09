Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Feier aus dem Ruder gelaufen

Bremerhaven (ots)

Eine Geburtstagsfeier endete in der Nacht zum Mittwoch in Geestemünde mit einer Schlägerei auf der Straße und Widerstandshandlungen gegenüber der Polizei. Ein 20-Jähriger wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Neben dem 20-Jährigen waren noch eine 43-jährige Frau und ein 47 Jahre alter Mann an den Auseinandersetzungen beteiligt. Die Personen gerieten aus bislang noch nicht bekannten Gründen in Streit, der sich in der Georgstraße gegen 0.30 Uhr auf die Straße verlagerte. Dort kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen, so dass die Polizei gerufen wurde. Unter großen Mühen gelang es den Beamten, die Kontrahenten voneinander zu trennen. Dabei wurden die Polizisten geschlagen, sollten gebissen, gestoßen und angespuckt werden und wurden übelst beleidigt. Am Ende musste der 20-Jährige von der Polizei eingesperrt und gegen die drei Personen ein Strafverfahren eingeleitet werden.

