Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeitungen angezündet

Bremerhaven (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann hat am späten Montagabend in der Rickmersstraße in zwei Hauseingängen Zeitungsstapel angezündet. Der Mann konnte festgenommen werden. Kurz vor 23 Uhr bemerkten Passanten ein Feuer im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Rickmersstraße. Die Polizei wurde gerufen. Noch während das Feuer gelöscht wurde, kam die Mitteilung an die Polizei, dass einige Hauseingänge weiter ebenfalls Zeitungen brennen würden. Hier konnte dann der 45-Jährige von der Polizei festgenommen werden. Er blieb zunächst im Gewahrsam der Polizei. Ein größerer Schaden ist dank des schnellen Eingreifens der Passanten durch die Feuer nicht entstanden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell