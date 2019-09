Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kaffeeautomat gestohlen

Bremerhaven (ots)

Einen kompletten Kaffee-Vollautomaten hat ein unbekannter Mann am Montagabend aus dem Vorraum eines Sportstudios in der Schillerstraße gestohlen. Auf seiner Flucht vom Tatort musste er aber seine Beute zurücklassen. Gegen 20.45 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin des Studios, wie sich ein Mann an der Kaffeemaschine zu schaffen machte und ihn schließlich mitnahm. Er lief in Richtung Kehdinger Straße davon, während die Angestellte zusammen mit einem Kollegen die Verfolgung des Täters aufnahm. Auf der Flucht verlor er zunächst die Kaffeebohnen und dann einzelne Teile der Maschine, bis der Unbekannte sie letztlich ganz zurückließ. In einem Hinterhof eines Hauses in der Bismarckstraße verlor sich schließlich seine Spur. Der Automat wurde erheblich beschädigt sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell