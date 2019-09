Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahlsversuche missglückt

Bremerhaven (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann konnte am späten Sonntagabend nach zwei Diebstahlsversuchen in Geestemünde von Zeugen festgehalten werden. Erst versuchte der Beschuldigte ein Autoradio zu stehlen, danach stellte er sich ein Fahrrad zum Abtransport bereit. Der 38-Jährige fiel Anwohnern zunächst in der Sörlangstraße auf, als er an die Türen abgestellter Autos auf der Straße fasste. Einen der Pkw konnte er öffnen und machte sich daran, das Autoradio auszubauen. Als eine Anwohnerin laut rief, flüchtete der 38-Jährige zunächst. Kurz darauf begab er sich auf das Grundstück eines Hauses und nahm ein dort abgestelltes Fahrrad an sich. Auch dort wurde er von Anwohnern entdeckt, die schließlich die Polizei riefen. Sie behielten den Beschuldigten im Auge, so dass die Polizeibeamten den 38-Jährigen festnehmen konnten. Der Mann blieb zunächst im Gewahrsam der Polizei. Zu den Vorwürfen sagte er nichts.

