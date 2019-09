Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkenen Mann verletzt aufgefunden

Bremerhaven (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann ist am späten Sonnabendabend in der "Alten Bürger" von einem Anwohner verletzt aufgefunden worden. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3221) um Hinweise zur Aufklärung des Falls. Der 39-Jährige hatte Verletzungen am Kopf und an der Hand und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte er keine Angaben machen, wie es dazu gekommen war. Da aber nicht auszuschließen ist, dass ein Unbekannter ihm die Verletzungen beigebracht haben könnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell