Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Geschäft

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonnabend in ein Lebensmittelgeschäft in der Friedrichstraße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat. Als eine Mitarbeiterin des Geschäfts am Sonnabendmorgen öffnen wollte, stellte sie fest, dass die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen wurde. Die Täter durchsuchten den Verkaufsraum und warfen die Kasse vom Verkaufstresen. Als Beute erlangten sie zwei Spendendosen.

