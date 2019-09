Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlägerei auf der Hafenstraße

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam die Polizei auf eine Schlägerei in der Hafenstraße zu. In der Folge des Einsatzes leistete ein 22 Jahre alter Mann Widerstand gegenüber den Beamten. Gegen drei Uhr sah die Streife der Polizei eine größere Personengruppe mitten auf der Hafenstraße. Als die Personen die Polizisten erblickten, ergriff ein Großteil die Flucht. Wie sich herausstellte, kam es zwischen zwei 22 Jahre alten Männern und einem 29-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als die Sachlage von den Beamten aufgenommen werden sollte, verhielt sich einer der beiden 22-Jährigen immer aggressiver gegenüber den Polizeibeamten und wollte deren Anweisungen nicht Folge leisten. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, er bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte aufs Übelste. Letztlich wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell