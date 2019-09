Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Parzelle niedergebrannt

Bremerhaven (ots)

Ein Parzellenhäuschen ist in der Nacht zum Freitag im Dahlienweg abgebrannt. Drei benachbarte Häuschen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Eine Zeugin hatte das Feuer bemerkt und dafür gesorgt, dass die Polizei und Feuerwehr alarmiert wurden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Gartenhaus bereits in voller Ausdehnung. Zu retten gab es nichts mehr, das Häuschen und ein Geräteschuppen brannten komplett ab. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 953 4444 entgegengenommen. Die Schadenshöhe muss noch festgestellt werden.

