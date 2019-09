Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch im Haus am See

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in den Gastronomiebetrieb am Speckenbütteler Bootsteich eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat. Die Täter hebelten gewaltsam mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei warfen sie Papiere und Lebensmittel aus den Schränken und öffneten Kühlgeräte. Ein Lastenfahrrad wurde in den See geworfen und ein Boot vom Steg gelöst, so dass es auf dem Wasser trieb. Was die Einbrecher mitgenommen haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell