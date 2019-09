Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer angegriffen

Bremerhaven (ots)

Drei Jugendliche im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren haben am Donnerstagnachmittag im Seegersweg einen 55-jährigen Autofahrer angegriffen und verletzt. Darüber hinaus beschädigten sie sein Fahrzeug. Der 55-Jährige wollte gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw aus dem Seegersweg in den Debstedter Weg fahren. Dort befanden sich zunächst zwei Jugendliche, die den Weg versperrten. Der Autofahrer stieg daraufhin aus, um die Jugendlichen auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Daraufhin eskalierte die Situation und die Jugendlichen prügelten sofort auf den 55-Jährigen ein. Dann kam noch ein dritter Täter hinzu und beteiligte sich ebenfalls an der Schlägerei. Zwar wehrte sich der Autofahrer gegen die Angriffe, dennoch trug er Verletzungen davon. Er konnte sich schließlich zurückziehen und sich den weiteren Schlägen entziehen. Bevor die Jugendlichen flüchteten, traten sie noch mehrfach gegen den Pkw ihres Opfers und warfen mit Gegenständen danach. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3231) um weitere Hinweise zur Ermittlung der Täter.

