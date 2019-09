Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Geschäftsraum

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in die Geschäftsräume einer Firma in der Kanalstraße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Ein Passant entdeckte die aufgebrochene Eingangstür und benachrichtigte die Polizei. Die Räume, die gerade umgebaut werden, wurden von den Tätern durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde muss noch festgestellt werden. Die Polizei hofft jetzt, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise geben können.

