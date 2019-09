Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Auf mindestens 20.000 Euro Sachschäden wurden die Folgen eines Verkehrsunfalls geschätzt, der sich am Mittwoch an der Kreuzung Am Luneort/ Labradorstraße ereignet hat. Zudem wurde ein 59-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Gegen 14.45 Uhr kam ein 52 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW aus der Labradorstraße und wollte nach rechts in die Straße Am Luneort abbiegen. Er hatte die Vorfahrt eines 59-jährigen Fahrers zu beachten, der die Straße Am Luneort befuhr, diesen Wagen hatte er aber nicht rechtzeitig gesehen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Der Verkehr konnte um die Unfallstelle herumgeleitet werden.

