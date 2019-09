Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gelbe Warnjacke verrät Fahrraddieb

Bremerhaven (ots)

Zwei 35 und 41 Jahre alte Männer sind am späten Mittwochabend in Geestemünde von der Polizei festgenommen worden, nachdem sie zwei Fahrräder gestohlen haben sollen. Ein Zeuge hatte die Tat bemerkt und einen Tatverdächtigen festgehalten. Gegen 22.30 Uhr bemerkte der Zeuge in der Schiffdorfer Chaussee, dass die beiden Beschuldigten zwei Räder stehlen wollten. Eines davon gehörte dem Zeugen. Der Eigentümer versuchte die Tat zu verhindern und geriet mit dem 41-jährigen Tatverdächtigen in ein Gerangel, konnte ihn aber festhalten. Die Situation nutzte der zweite Tatverdächtige, um mit dem Rad zu fliehen. Weit kam er aber nicht. Da der 35-Jährige eine auffällig leuchtend gelbe Jacke trug, konnte er wenig später an der Wulsdorfer Rampe von der Polizei schnell entdeckt und festgenommen werden. Er räumte die Tat ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell