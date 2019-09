Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hoher Unfallschaden

Bremerhaven (ots)

Mindestens 5.000 Euro beträgt der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Wagen angerichtet hat. Der Unfallverursacher hat sich weder beim Opfer, noch bei der Polizei gemeldet. Der Halter eines schwarzen Opel Insignia hat sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sein Wagen zwischen vergangenen Sonnabend, 15 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr, in der Dürerstraße angefahren wurde. Dabei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt bittet die Polizei unter Telefon 953 3167 um Zeugenhinweise.

