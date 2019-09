Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Behelfsbrücke beschädigt

Bremerhaven (ots)

Einen nicht unerheblichen Schaden richtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Behelfsbrücke an der Tunnelbaustelle Langener Landstraße an. Am Dienstag fielen die Beschädigungen bei der Überprüfung der Baustelle auf. Nach dem Schadensbild zu urteilen muss ein größeres Fahrzeug gegen den seitlichen Aufprallschutz gefahren sein. Da der Schaden erst am Dienstag festgestellt wurde, kann der Unfallzeitpunkt auch schon einige Tage zurückliegen. Eine Reparatur wird voraussichtlich mindestens 2.000 Euro kosten. Die Polizei (Telefon 953 3167) nimmt Hinweise von Zeugen zum Unfallverursacher entgegen.

