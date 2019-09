POL-Bremerhaven: Radfahrer stürzt

Polizei Bremerhaven

Weil ein 35 Jahre alter Radfahrer einer offenen Fahrzeugtür ausweichen musste, stieß er mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug zusammen und stürzte. Dabei hat sich der Radfahrer verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, gegen 13.35 Uhr, auf der Hafenstraße. Der Radfahrer fuhr in Richtung Innenstadt auf dem Angebotsstreifen für Radfahrer. Als er an einem Transporter vorbeifuhr, der auf dem Parkstreifen abgestellt war, öffnete sich plötzlich die Fahrertür. Der Radfahrer wich zur Fahrbahn aus und stieß mit einem vorbeifahrenden Pkw zusammen. Dabei kam der 35-Jährige zu Fall und verletzte sich. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt.

