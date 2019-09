POL-Bremerhaven: Zeugen gesucht

Polizei Bremerhaven

Ein 35 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum vergangenen Sonntag eine schwere Kopfverletzung in der Bürgermeister-Smidt-Straße erlitten. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Hinweise zum Geschehen. Der Rettungsdienst wurde gegen 3.50 Uhr zu einer Gaststätte gerufen und hat den 35-Jährigen ins Krankenhaus gebracht. Später teilte das Opfer mit, einen Schlag gegen den Kopf bekommen zu haben. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich eine Frau um den Verletzten gekümmert hat und eine weitere Person den Rettungsdienst alarmierte. Insbesondere die bislang unbekannte Frau, aber auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, um die näheren Umstände des Geschehens ermitteln zu können.

