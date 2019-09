POL-Bremerhaven: Elektronik ausgebaut

Polizei Bremerhaven

In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz an der Blumenstraße einen BMW aufgebrochen und die Komponenten aus der Mittelkonsole ausgebaut. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Hinweise zur Tat. Der weiße BMW M6 war in einer Parkbox auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. Eine Seitenscheibe wurde eingeschlagen und der Bordcomputer und weitere Zubehörteile ausgebaut. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Polizei hofft, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise geben können.

