Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer verletzt sich schwer

Bremerhaven (ots)

Ohne Fremdverschulden stürzte am Nachmittag des 07.09.2019 ein Radfahrer in Geestmünde. Gegen 17.00 Uhr befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Elbestraße in südlicher Richtung. In Höhe des Einkaufzentrums bremste der 53-Jährige ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf das Pflaster. Mit Verdacht auf mehrfachen Beinbruch wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Hilfsbereite Passanten sicherten sein Fahrrad.

