Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Heizpilz gerät in Brand

Bremerhaven (ots)

Aufregung herrschte kurz nach Mitternacht im Stadtteil Königsheide. In der Merziger Straße war am 08.09.2019 ein Heizpilz in Brand geraten. Ein Ehepaar hatte den Abend auf der Terrasse des Hauses verbracht. Gegen 00.30 Uhr wollte der Mann einen gasbetriebenen Heizpilz abstellen, der bis dahin tadellos angenehme Wärme verbreitet hatte. Dabei kam es jedoch zu einer Verpuffung, die das Gerät in Brand setzte. Auch ein Kunststoff-Gartenstuhl fing dabei Feuer. Noch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr unternahm der 53-Jährige beherzt einen ersten Löschangriff mit Teichwasser und bekämpfte den Brand damit erfolgreich. Er zog sich dabei leichte Brandverletzungen am Arm zu.

