Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verletzte bei Schlägerei

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 08.09.2019, musste die Polizei in der Straße Am Gitter zwei Gruppen trennen, die aufeinander losgegangen waren. Der Streit war zuvor in einer Kneipe in der Schleusenstraße ausgebrochen. Dort gerieten gegen 05.30 Uhr mehrere Frauen und Männer beim Feiern aneinander. Eine Gruppe junger Männer (19-24 J.) verließ dann die Gaststätte und entfernte sich in Richtung Bürgermeister-Smidt-Straße. Die andere Gruppe (28-33 J.) hatte den Streit noch nicht beendet und folgte den anderen. In der Straße Am Gitter trafen 7 Personen aufeinander. 4 von ihnen wurden in eine Schlägerei verwickelt. Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt. Ihre Bekleidung wurde beschädigt. Die Polizei trennte die Kontrahenten. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

