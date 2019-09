Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Berauscht im Straßenverkehr

Bremerhaven (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Freitag, musste ein 27 Jahre alter Autofahrer seinen Wagen stehen lassen. Es bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Das Auto wurde gegen 0.30 Uhr in der Georgstraße von der Polizei angehalten. Bei der Überprüfung zeigte der Fahrer drogenspezifische Ausfallerscheinungen und er bestätigte, Cannabis konsumiert zu haben. Nachdem ein Schnelltest ebenfalls positiv ausfiel, musste der 27-Jährige mit zum Polizeirevier kommen und sich eine Blutprobe abnehmen lassen. Da weitere Drogen im Fahrzeug aufgefunden wurden, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen einen 31-jährigen Mitfahrer in Gang gesetzt, dem die Betäubungsmittel gehören sollten. Die Ermittlungen dauern an.

