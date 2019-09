Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falscher Handwerker unterwegs

Bremerhaven (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein älteres Ehepaar offenbar von einem "falschen Wasserwerker" in Suhrheide bestohlen worden. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise. Wie der Ehemann der Polizei am Mittwoch mitteilte, hat der unbekannte Mann am Dienstag, gegen 15 Uhr an der Haustür des Paars geklingelt. Er gab vor, vom "Wasserwerk" zu kommen und müsse die Wasserhähne kontrollieren. Er wurde in die Wohnung gelassen und das Wasser wurde in der Küche und im Bad aufgedreht. Dann äußerte er, dass die Wasserqualität schlecht sei und verwickelte das Paar in ein Gespräch. Nachdem er die Wohnung wieder verlassen hatte, stellten die Bewohner fest, dass eine Geldbörse gestohlen wurde. Der falsche Handwerker war etwa 45 bis 50 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hatte eine dunkle Arbeitsjacke mit reflektierenden Streifen an und machte auf das Paar den Eindruck, Deutscher zu sein.

