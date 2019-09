Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Jugend- und Kinderfarm

Bremerhaven (ots)

Bratwürste, Getränke und Werkzeuge waren offenbar begehrte Beute eines Täters, der in der Nacht zum Donnerstag in die Jugend- und Kinderfarm im Brookackerweg eingebrochen ist. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter der Farm fest, dass ein Fenster aufgebrochen war. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und die Beute mitgenommen. Jetzt hoffen die Ermittler, dass Zeugen weitere Hinweise auf die Tat geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell